Арендованный клубом «Сочи» Кокорин продолжил тренировки с «Зенитом»

После сообщений об аренде футболиста Александра Кокорина клубом Российской премьер-лиги «Сочи» 28-летний нападающий провел тренировку с родным «Зенитом». В настоящее время игрок находится в расположении команды на сборе в Катаре.

В свою очередь, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

Сам клуб «Сочи» объявил о переходе к ним футболиста «Зенита» 21 января. При этом Кокорин в тот же день все еще играл за «Зенит» в товарищеском матче с катарским «Аль-Увайнахом» и забил три гола. После чего болельщики запустили в соцсетях флешмоб, оставляя комментарии с хештегом #ОставьтеКокорина.



Напомним, Кокорин вернулся в «Зенит» после неприятной истории. Футболист освободился из колонии в сентябре 2019 года, где отбывал наказание вместе со своим другом, футболистом Павлом Мамаевым за участие в двух драках в Москве.