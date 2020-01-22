Юный российский футболист проходит просмотр в «Манчестер Юнайтед»

Российский нападающий «Чертанова» Сергей Пиняев проходит третий просмотр в английском футбольном клубе Manchester United. Об этом рассказал «Звезде» директор клуба Николай Ларин.

«Никто ничего не гарантирует, просто они за ним смотрят, и пока уже третий год подряд Сергей ездит туда на две недели. До 18 лет он ничего подписывать не может, будет ли какое-то предложение от "Манчестер Юнайтед" - я не знаю, но мы все очень надеемся, что когда-нибудь последует», - заявил он.