Фигуристка Щербакова рассказала, как перенесла пневмонию

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что переболела пневмонией. Заболевание было зафиксировано у спортсменки в ноябре.

«Получилось так, что после этапа (Кубка России - прим.ред.) в Сочи я готовилась к Гран-при (в Москве), и чувствовала себя хорошо, а, как оказалось, началась болезнь в скрытой форме», - рассказала Щербакова эфире Первого канала.

Она также добавила, что продолжала тренироваться, так как ничего не чувствовала, а потом «резко почувствовала ухудшение». В первый же день ей сделали анализы, которые подтвердили, что спортсменка болеет продолжительное время.

Ей пришлось снять свою кандидатуру с соревнований, так как «это снятие с Гран-при было не настолько в тот момент значимо, как то, что я понимала, что впереди чемпионат России».

Также она добавила, что впереди было много времени и она «постаралась выстроить план именно к чемпионату России», заключила Анна Щербакова.