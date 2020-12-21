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Фигуристка Щербакова рассказала, как перенесла пневмонию

Ирина Киселенко
22:59 21.12.2020
Фигуристка пропустила этап Гран-при в Москве.
Фигуристка Щербакова рассказала, как перенесла пневмонию
© Фото: Владимир Песня РИА Новости

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что переболела пневмонией. Заболевание было зафиксировано у спортсменки в ноябре.

«Получилось так, что после этапа (Кубка России - прим.ред.) в Сочи я готовилась к Гран-при (в Москве), и чувствовала себя хорошо, а, как оказалось, началась болезнь в скрытой форме», - рассказала Щербакова эфире Первого канала.

Она также добавила, что продолжала тренироваться, так как ничего не чувствовала, а потом «резко почувствовала ухудшение». В первый же день ей сделали анализы, которые подтвердили, что спортсменка болеет продолжительное время.

Ей пришлось снять свою кандидатуру с соревнований, так как «это снятие с Гран-при было не настолько в тот момент значимо, как то, что я понимала, что впереди чемпионат России».

Также она добавила, что впереди было много времени и она «постаралась выстроить план именно к чемпионату России», заключила Анна Щербакова.

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