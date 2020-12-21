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ФФКР оценила вероятность переноса чемпионата России по фигурному катанию

Светлана Иванова
16:19 21.12.2020
Для проведения чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске уже все готово.
ФФКР оценила вероятность переноса чемпионата России по фигурному катанию
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress

Чемпионат России по фигурному катанию, запланированный за 24-27 декабря, переносить не планируется. Об этом заявил глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков. По словам спортивного чиновника, технических возможностей для проведения турнира в более поздние сроки нет.

«Во-первых, это очень сложно технически, а во-вторых, нет никакой гарантии, что к февралю или концу января не заболеет кто-то другой», - цитирует Горшкова sports.ru.

Глава ФФКР добавил, что для проведения чемпионата России в Челябинске уже все готово.

«Мы обсуждали все варианты. Уже народ поехал на чемпионат России. Куда переносить?» - задается вопросом Горшков. 

Поводом для разговоров о возможном переносе национального первенства по фигурному катанию со стороны болельщиков стали снятия с турнира лидеров сборной. Так, в Челябинск не приедут действующие обладатели золотой медали чемпионата Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и перенесший коронавирус и пневмонию чемпион европейского первенства 2020 года среди одиночников Дмитрий Алиев.

Кроме того, обеспокоенность фанатов и экспертов вызывает спортивная форма чемпионки мира по фигурному катанию 2015 года Елизаветы Туктамышевой, а также действующей победительницы чемпионата Европы Алены Косторной, недавно перенесших коронавирус. Кроме того, есть вопросы и к состоянию здоровья двукратной обладательницы золота российского турнира среди женщин Анны Щербаковой, которая ранее по болезни пропустила московский этап Гран-при.

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