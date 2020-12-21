Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

СМИ назвали возможного нового тренера «Спартака»

Анна Берестовая
01:40 21.12.2020
Ранее наставник клуба Доменико Тедеско заявил, что не планирует продлевать контракт со «Спартаком».
СМИ назвали возможного нового тренера «Спартака»
© Фото: Panoramic globallookpress

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» может стать Леонарду Жардим. В таком случае он заменит на посту нынешнего наставника Доменико Тедеско. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В прошлом 46-летний португалец возглавлял французский «Монако». В его составе в настоящее время играет российский полузащитник Александр Головин.

Ранее Тедеско заявил, что не планирует продлевать действие контракта со «Спартаком», который истечет уже летом следующего года. Руководство клуба встретило решение тренера с пониманием.

В «Спартаке» также выразили благодарность Тедеско за то, что он заблаговременно сообщил о своем намерении. В качестве возможного развития событий, по данным СМИ, в клубе думают о приглашении нового наставника этой зимой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.