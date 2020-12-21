СМИ назвали возможного нового тренера «Спартака»

Новым главным тренером московского футбольного клуба «Спартак» может стать Леонарду Жардим. В таком случае он заменит на посту нынешнего наставника Доменико Тедеско. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В прошлом 46-летний португалец возглавлял французский «Монако». В его составе в настоящее время играет российский полузащитник Александр Головин.

Ранее Тедеско заявил, что не планирует продлевать действие контракта со «Спартаком», который истечет уже летом следующего года. Руководство клуба встретило решение тренера с пониманием.

В «Спартаке» также выразили благодарность Тедеско за то, что он заблаговременно сообщил о своем намерении. В качестве возможного развития событий, по данным СМИ, в клубе думают о приглашении нового наставника этой зимой.