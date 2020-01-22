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Колобков заявил, что готов оказать всестороннюю поддержку новому главе Минспорта

Александра Арсентьева
10:30 22.01.2020
Экс-министр рассказал, что давно знает Матыцина как большого профессионала.
Колобков заявил, что готов оказать всестороннюю поддержку новому главе Минспорта
© Фото: Yevgeny Philippov, Global Look Press

Экс-министр спорта России Павел Колобков рассказал, что продолжит работу на благо спорта в новом качестве.

«За три с небольшим года мне и моей команде удалось усовершенствовать систему управления спортом, реорганизовать министерство под поставленные президентом задачи, сформировать и запустить проект "Спорт - норма жизни"», - цитирует Колобкова ТАСС.

Он также пожелал назначенному министру Олегу Матыцину успехов на новой и ответственной должности. Как заявил Колобков, перед ведомством Владимир Путин поставил серьезные и амбициозные задачи.

Экс-министр рассказал, что давно знает Матыцина как большого профессионала, и добавил, что готов со своей стороны оказывать всестороннюю поддержку в реализации поставленных задач.

Колобков также отметил, что готов и дальше работать на благо отрасли в новом качестве.

Во вторник должность главы Минспорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин. Колобков возглавлял ведомство с 2016 года.

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