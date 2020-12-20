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Овечкин и Буре вошли в состав символической сборной РФ за всю историю МЧМ по версии НХЛ

Тамара Астапенкова
07:33 20.12.2020
В состав символической сборной также включены Евгений Малкин, Владимир Крутов, Андрей Василевский и другие.
Овечкин и Буре вошли в состав символической сборной РФ за всю историю МЧМ по версии НХЛ
© Фото: alex__ovechkin, VK

Александр Овечки и Павел Буре вошли в состав символической сборной России за всю историю выступления команды на молодежных чемпионатах мира. Состав опубликован на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) накануне старта Молодежного чемпионата мира по хоккею.

Тройку нападения с Овечкиным и Буре составил Александр Могильный. Также в состав команды попали голкипер Евгений Белошейкин, защитники Вячеслав Фетисов и Александр Романов.

Во вторую тройку нападения вошли Владимир Крутов, Евгений Малкин и Евгений Кузнецов, защитники - Дмитрий Орлов и Михаил Татаринов, а также голкипер Андрей Василевский.

В канадском Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января пройдет Молодежный чемпионат мира по хоккею.

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