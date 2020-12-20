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Хоккеисты сборной РФ обыграли Финляндию и стали победителями Кубка Первого канала

Виктория Ивашечкина
18:46 20.12.2020
Таким образом, россияне выиграли все три матча домашнего этапа.
Хоккеисты сборной РФ обыграли Финляндию и стали победителями Кубка Первого канала
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Хоккеисты сборной РФ стали победителями домашнего этапа Евротура - Кубка Первого канала. В Москве команда обыграла в заключительном матче финнов.

Встреча завершилась со счетом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) в пользу россиян. У победителей отличился Вадим Шипачев (14-я минута). Затем дубль оформил Дмитрий Воронков (24 и 29). Спустя полчаса по шайбе забросили Павел Карнаухов и Андрей Кузьменко. У финнов отличился Харри Песонен (37), передает РИА Новости.

Российские спортсмены выиграли все три матча домашнего этапа. Команда набрала в итоге восемь очков. Сборная Финляндии осталась на третьем месте, вторую строчку заняла команда Швеции. Последнюю четвертую - сборная Чехии.

В ноябре этого года хоккеисты сборной РФ победили команду Чехии и молодежным составом выиграли первый этап Евротура - кубок Карьяла. Встреча команд прошла в Хельсинки и закончилась со счетом 3:0. Шайбы забросили россияне Родион Амиров (19-я минута), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев.

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