Пеле обратился к Месси после повторения своего рекорда

Легендарный бразильский футболист Пеле поздравил нападающего сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси с повторением своего бомбардирского рекорда. Ранее каталонский клуб сыграл против «Валенсии». Месси отметился голом, который стал 643-м в его карьере за «сине-гранатовых». Столько же мячей в ворота соперников отправил и сам Пеле, когда защищал цвета «Сантоса» с 1956 по 1974 годы.

«Когда твое сердце переполнено любовью, трудно свернуть со своего пути. Как ты я знаю, что значит любить надевать одну и ту же футболку клуба каждый день. Я знаю, что нет ничего лучше места, где ты чувствуешь себя как дома. Поздравляю тебя с историческим рекордом, Лионель. Но еще больше я поздравляю тебя с твоей прекрасной карьерой в "Барселоне". Истории, подобные нашим, о любви к одному клубу на протяжении долгого времени, к сожалению, встречаются все реже и реже в футболе. Я восхищаюсь тобой, Лионель», - написал Пеле в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Список богатейших игроков планеты обнародовал журнал Forbes. Как оказалось, у нападающего «Барселоны» на счете 126 миллионов долларов.