Глава организации «Мир бокса» оценил завершение карьеры Дениса Лебедева

Руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал «Звезде» новость о завершении карьеры российского боксера Дениса Лебедева. По его словам, рано или поздно это в любом случае произошло бы.

«Я думаю, на этот раз решение окончательное. Все эти разговоры уже не первый день ведутся, уже не первый день у него эти мысли в голове. Я думаю, что настало время», - заявил Рябинский.

По мнению промоутера, Лебедев осознает, что пик его карьеры пройден, так как из-за возраста ему становится труднее держать тело в необходимой физической форме и показывать результативность на прежнем уровне.

«С возрастом это становится невозможным, и он сам начинает это чувствовать», - подытожил промоутер.

Касательно вопроса возраста, Рябинский вспомнил позитивные примеры выступлений в зрелом возрасте, когда боксеры «солидного возраста» проводили бои в ринге и смотрелись достойно.

О планах Лебедева на будущее промоутер на смог дать четкого ответа, отметив, что у боксера были мысли как о политической карьере, так и о собственном бизнесе.

Напомним, Денис Лебедев подтвердил, что завершил карьеру. О своих планах оставить бокс Лебедев заявил после недавнего поражения от южноафриканца Табисо Мчуна, бой с которым стал для россиянина последним на профессиональном ринге.