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Сборная России заняла первое место в медальном зачете Кубка мира по борьбе

Роман Захаров
02:16 19.12.2020
Вторыми стали борцы из Киргизии, третьими - из Белоруссии.
Сборная России заняла первое место в медальном зачете Кубка мира по борьбе
© Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-ima, globallookpress

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе, прошедшего в Белграде. В общей сложности наша команда завоевала 24 награды: 17 золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Второй в медальном зачете стала сборная Киргизии (3 золотые и 5 бронзовых наград). Замкнули тройку лучших спортсмены из Белоруссии (2-1-7).

«Звезда» внимательно следила за выступлением российских борцов в Сербии и рассказывала читателям об их успехах. Например, ранее сообщалось, что наша соотечественница Светлана Липатова завоевала золото в весовой категории до 59 килограмм. При этом в тот же день еще две спортсменки из РФ удостоились бронзовых наград - Ханум Велиева в весе до 68 килограмм и Вероника Чумикова в весовой категории до 57 килограмм.

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