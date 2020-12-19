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Сборные России победили в командном зачете Кубка мира по самбо

Виктория Ивашечкина
20:36 19.12.2020
Второе место на соревнованиях у женщин заняла команда из Румынии, у мужчин - из Узбекистана.
Сборные России победили в командном зачете Кубка мира по самбо
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress

Мужская и женская сборные РФ по боевому самбо победили в командных зачетах Кубка мира по самбо в Москве.

Уточняется, что во второй день соревнований в «Лужниках» победу одержали, в частности, Мария Молчанова (до 48 кг), Татьяна Шуянова (до 56 кг), Владимир Мнацаканян (до 62 кг), Антон Коновалов (до 90 кг). Серебряные медали завоевали Валерия Анисимова (до 64 кг), Рамед Гукев (до 74 кг), передает РИА Новости Спорт.

«Бронза» досталась Диане Рябовой (до 56 кг), Ольге, Андрею Кубарькову (до 52 кг), Андрею Волкову (свыше 100 кг).

Второе место в командном зачете у женщин заняли румынки, третье – белоруски. У мужчин второе место заняла сборная Узбекистана, а третье – команда Киргизии.

В ноябре этого года россияне взяли 17 золотых медалей на ЧМ по самбо в Сербии. Нашим спортсменам удалось выиграть общий медальный зачет чемпионата мира, а также занять первые места в зачетах среди мужчин, женщин и в боевом самбо.

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