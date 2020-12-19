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Месси обновил рекорд Пеле по количеству забитых голов в одной команде

Виктория Ивашечкина
20:02 19.12.2020
На счету аргентинского футболиста теперь 643 гола за испанскую «Барселону».
Месси обновил рекорд Пеле по количеству забитых голов в одной команде
© Фото: Daisuke Nakashima globallookpress

Аргентинский футболист Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».

Месси, будучи форвардом испанской «Барселоны», забил ударом головой в концовке первого тайма. При этом несколько секунд до этого он не реализовал пенальти.

В результате, для футболиста этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Таким образом, он сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за одну команду. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Список богатейших игроков планеты обнародовал журнал Forbs. Как оказалось, у нападающего Барселоны на счете 126 миллионов долларов.

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