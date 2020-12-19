Месси обновил рекорд Пеле по количеству забитых голов в одной команде

Аргентинский футболист Лионель Месси отличился в первом тайме матча чемпионата Испании по футболу против «Валенсии».

Месси, будучи форвардом испанской «Барселоны», забил ударом головой в концовке первого тайма. При этом несколько секунд до этого он не реализовал пенальти.

В результате, для футболиста этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Таким образом, он сравнялся с бразильцем Пеле по количеству голов за одну команду. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси опередил Криштиану Роналду в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов. Список богатейших игроков планеты обнародовал журнал Forbs. Как оказалось, у нападающего Барселоны на счете 126 миллионов долларов.