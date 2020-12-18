Нурмагомедов стал спортсменом года по версии BBC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов признан лучшим спортсменом года по версии BBC Sports Personality. В 2020 году Нурмагомедов в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

На звание лучшего спортсмена года, помимо россиянина, претендовали еще пять человек. Среди них - шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, отличившийся в этом году тем, что дважды за неделю сумел побить мировой рекорд; американский баскетболист, самый ценный игрок серии NBA Леброн Джеймс и американский гольфист Дастин Джонсон, лидирующий в рейтинге Ассоциации профессиональных игроков в гольф.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после победы над американцем Джастином Гейджи. За свою профессиональную карьеру 32-летний российский спортсмен одержал 29 побед и ни разу не проиграл. Недавно он сообщил, что может возобновить выступления, если ему предложат 100 миллионов долларов.