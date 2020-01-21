Великобритания оказалась в центре допингового скандала

Великобритания отказалась передавать WADA результаты допинг-проб легенды британской легкой атлетики, многократного олимпийского чемпиона Мо Фары.

Поводом для расследования стала история вокруг тренера бегуна Альберто Салазара, который, как выяснилось, годами выдавал своим подопечным запрещенные препараты. Он был отстранен от спорта после попытки контрабанды тестостерона, который дает атлетам огромное преимущество в беговых дисциплинах.

После инцидента в WADA решили проверить на допинг учеников Салазара, однако в британском антидопинговом агентстве - UKAD - заявили, что никто не получит тесты Мо Фары без стопроцентных доказательств.