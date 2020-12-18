РФС пожизненно отстранил троих арбитров за организацию договорного матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) пожизненно отстранил от любой связанной с футболом деятельности троих арбитров, участвовавших в договорном матче. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Речь идет об Антоне Качанове, Денисе Мезенцеве и Денисе Степанищеве. Помимо них, от работы сроком на пять лет также отстранен инспектор Хыйс Алиев.

КДК уличил арбитров в предвзятом судействе в матче ПФЛ между «Чайкой» и «Дружбой», прошедшем 3 августа 2018 года. По информации комитета, перед игрой с ними в сговор вступил исполнительный директор «Чайки» Олег Баян.

«КДК на основе представленных доказательств установил, что действующий на тот момент исполнительный директор "Чайки" Олег Баян до матча вступил в сговор с членами судейской бригады матча Антоном Качановым, Денисом Мезенцевым, Денисом Степанищевым и инспектором матча Хыйсом Алиевым, результатом которого стало предвзятое судейство cо стороны судейской бригады. Так, указанными лицами был допущен ряд результативных ошибок в пользу "Чайки". Впоследствии указанными официальными лицами матча были незаконно получены денежные средства от Олега Баяна», - сообщил руководитель КДК Артур Григорьянц.

В настоящий момент результат этой игры аннулирован, а «Чайке» присуждено техническое поражение.

Неделей ранее Баян был отстранен КДК на пожизненный срок за организацию договорного матча против «Армавира». Такое же наказание понес главный арбитр этой встречи Максим Матюнин. Результат игры также аннулирован.