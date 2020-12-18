Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

В Москве представили официальный логотип МЧМ-2023

Анна Касаткина
21:25 18.12.2020
Презентация прошла в Музее хоккея в «Парке Легенд».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве представили официальный логотип молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

На эмблеме изображен медведь с клюшкой на фоне триколора. Над ним – аббревиатура Международной федерации хоккея с шайбой.

Презентация прошла в Музее хоккея в «Парке Легенд». Президент ФХР Владислав Третьяк на мероприятии отметил, что Россия имеет большой опыт в проведении подобных соревнований.

«Мы сделаем все возможное, чтобы спортсмены, гости и болельщики в 2023 году получили огромное удовольствие не только от игры, но и от всего хоккейного праздника», – сказал он.

Россия принимает  молодежный чемпионат мира по хоккею уже в пятый раз.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.