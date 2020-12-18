В Москве представили официальный логотип МЧМ-2023

В Москве представили официальный логотип молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет в Новосибирске и Омске. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

На эмблеме изображен медведь с клюшкой на фоне триколора. Над ним – аббревиатура Международной федерации хоккея с шайбой.

Презентация прошла в Музее хоккея в «Парке Легенд». Президент ФХР Владислав Третьяк на мероприятии отметил, что Россия имеет большой опыт в проведении подобных соревнований.

«Мы сделаем все возможное, чтобы спортсмены, гости и болельщики в 2023 году получили огромное удовольствие не только от игры, но и от всего хоккейного праздника», – сказал он.

Россия принимает молодежный чемпионат мира по хоккею уже в пятый раз.