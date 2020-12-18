«Промежуточное решение»: как российские спортсмены будут выступать на играх в условиях санкций

Вердикт по принципу «и нашим и вашим» вынес спортивный арбитражный суд в Лозанне. С одной стороны он встал на сторону всемирного антидопингового агентства, требовавшего жестких санкций в отношении наших спортсменов. А с другой - эти санкции смягчил.

Наши атлеты не смогут выйти на старты Олимпиады и чемпионатов мира под своим флагом и со своим гимном в течение двух лет.

Казнить, нельзя помиловать. В этом предложении WADA всегда ставят запятую в самом начале, когда речь идет о России. Главное требование - отстранить нашу страну от всех спортивных мероприятий на четыре года не удовлетворили. Спортивный арбитражный суд в Лозанне остановился на двух. Президент антидопингового агентства не то ликует, не то страдает.

«Мы рады выиграть это знаменательное дело. Комиссия однозначно подтвердила наши выводы о том, что российские власти нагло и незаконно манипулировали данными московской лаборатории. Мы разочарованы тем, что комиссия CAS не одобрила все без исключения рекомендованные нами последствия для четырехлетнего периода, который мы запросили», - заявил президент WADA Витольд Банька.

Вот оно, свеженькое решение спортивного арбитражного суда с его фирменным логотипом: элемент древнего Парфенона - символ Олимпийский игр и самой хартии. При этом документ первоначальным принципам Олимпизма противоречит. Взять хотя бы вот этот пункт: главные спортивные события не в праве посещать даже президент России.

КАС словно между двух огней попытался вынести промежуточное решение и примерно все требования WADA разделил поровну. Так, например, российским спортсменам запрещено нести национальный флаг, на церемонии награждения вместо него поднимут олимпийское знамя, а вот триколор на форме разрешен.



Слово «Россия» в элементах одежды тоже допускают, но с условием, что уже знакомая по олимпиаде в Пхенчхане надпись «нейтральный атлет» будет шрифтом не меньше. Русские песни на трибунах исполнять можно, а вот на гимн наложили санкции.

С такими новыми реальностями Россия будет выступать на ближайших чемпионатах мира и Олимпийских играх в Токио и Пекине. В эти же два года мы, вероятно, не сможем принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение.

За все эти судебные разбирательства по иску WADA, еще и попросили оплатить «госпошлину» - 400 тысяч швейцарских франков, более 30 миллионов рублей. Видимо, это плата за входные билеты на игры. Но самое главное все же то, что все наши спортсмены, отобранные к олимпиаде и чемпионатам мира примут участие в статусе участников от России, а не нейтральной страны.