Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке. Спортсменка поделилась новостью о радостном событии со своими подписчиками в Instagram.

«Я сказала «да» с первого дня знакомства. Это был наш маленький секрет, ведь так?» — написала Шарапова, поделившись совместной фотографией с женихом.

Избранником 33-летней экс-первой ракетки мира стал 40-летний выходец из британской аристократической семьи Александр Гилкс.

Бизнесмен возглавляет аукционный дом Paddle8, основателем которого является, и занимает пост в правлении Нью-Йоркской Академии искусств.

Робин Гилкс, мать жениха, уже отреагировала на сообщение о помолвке пары.



«Я так рада, добро пожаловать в нашу очень странную семью! С нетерпением жду возможности отпраздновать эту великолепную новость должным образом, а не издалека», — написала Гилкс в комментарии к посту будущей невестки в соцсети.

Когда состоится свадьба, пара не сообщает.

Мария Шарапова входит в список богатейших женщин США, которые заработали, а не унаследовали свой капитал. Журнал Forbs оценил ее состояние в 200 миллионов долларов. Большое значение имеют и ее спортивные достижения.

Шарапова - одна из десяти теннисисток в истории, взявшая так называемый «карьерный шлем», то есть победившая во всех турнирах Большого шлема, но в разные годы. Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open.







