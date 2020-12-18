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Избитый судья Данченков намерен требовать у Широкова 500 тысяч рублей компенсации

Анна Касаткина
16:30 18.12.2020
Сторона защиты также планирует подать ходатайство о назначении экс-футболисту сборной судебно-психиатрической экспертизы.
Избитый судья Данченков намерен требовать у Широкова 500 тысяч рублей компенсации
© Фото: Steindy, Wikimedia

Арбитр Никита Данченков, избитый бывшим игроком сборной России по футболу Романом Широковым, намерен требовать компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщил его адвокат Александр Островский.

По словам Островского, будет заявлен гражданский иск о компенсации моральных и нравственных страданий потерпевшего.

«Мы указали сумму в 500 тысяч рублей, ведь Никита был три недели нетрудоспособен, потерял одну из работ, пришлось лечиться, что привело к повышенным расходам родителей», - цитирует адвоката Данченкова Sport24.

Островский добавил, что планируется подать ходатайство о назначении Широкову судебно-психиатрической экспертизы, так как обнаружен «ряд случаев из его карьеры, когда он повышенно агрессивно себя вел, демонстрировал неприличные жесты на поле и оскорблял болельщиков». По словам защитника, необходимо убедиться в том, что Широков не представляет опасности для окружающих, так как он претендует на тренерскую работу.

Избиение арбитра произошло 10 августа на стадионе академии «Спартака» во время любительского матча. Широков набросился на судью из-за сделанного ему предупреждения. Против бывшего игрока сборной возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

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