В Кремле прокомментировали решение CAS по российским спортсменам

Россия продолжит диалог с международными спортивными организациям, будет защищать интересы своих спортсменов, и также бороться с допингом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Накануне CAS обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), запретив до 16 декабря 2022 года российским спортсменам участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России.

«Мы намерены поддерживать максимально тесные контакты с международными спортивными организациями. Мы продолжим этот диалог. Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом, собственно, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях», - сказал Дмитрий Песков.

Фактически решение Спортивного арбитражного суда сократило срок наказания для России в два раза. Поскольку в конце прошлого года WADA приняло решение, по которому российские спортсмены отстранялись от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. При этом оговаривалось, что «чистые» спортсмены выступать в нейтральном статусе.