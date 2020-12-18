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В конькобежной федерации прокомментировали решение CAS о двухлетних санкциях в отношении российского спорта

Иван Линдеманн
12:57 18.12.2020
До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях. В этот же период представителям российской власти, включая министров и членов правительства, запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Санкции в отношении российского спорта в большей степени касаются самих участников международных соревнований, а не чиновников. Так президент Московской конькобежной федерации Варвара Барышева прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда, согласно которому представителям российской власти будет запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет.

«Если говорить конкретно про вопрос по санкциям, которые вчера вышли из-под пера CAS, то, мне кажется, основными действующими лицами в этом являются спортсмены. Если чиновники не поедут на международные соревнования, то это не столь серьезно скажется, как какие-либо санкции, направленные в адрес наших спортсменов, особенно мировых звезд», - сказала она телеканалу «Звезда».

Также она прокомментировала решение о сокращении срока отстранения России от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира с четырех лет до двух.

«Это, скажем, небольшая ложка меда в одной большой ложке дегтя. Мы уже настолько приучены к сложностям, через которые приходится проходить, мы уже закаленные», - добавила конькобежка.

О решениях CAS стало известно накануне. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях. В этот же период представителям российской власти, включая министров и членов правительства, запрещено посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.

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