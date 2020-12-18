Хабиб Нурмагомедов назван лучшим спортсменом года

BBC назвала российского бойца Хабиба Нурмагомедова лучшим спортсменом года среди иностранцев.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе обошел других претендентов на награду, включая шведского прыгуна с шестом Армана Дюплантиса, баскетболиста из США Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и ирландскую девушку-боксера Кэти Тейлор.

В прошлом году этот титул присуждали марафонцу из Кении Элиуду Кипчоге, который четырежды выигрывал Лондонский марафон и впервые в истории завершил забег менее чем за два часа.

Хабиб Нурмагомедов, в арсенале которого 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах, сообщил о завершении карьеры после боя 24 октября. Тогда он в третий раз подтвердил титул чемпиона UFC, обыграв Джастина Гэтжи из США.

По состоянию на 27 октября 2020 года, 32-летний россиянин занимает первую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.