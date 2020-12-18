Победа над «Ростовом»: ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на втором месте

Столичный ЦСКА обыграл «Ростов» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу и уйдет на перерыв на втором месте в турнирной таблице.

Встреча, которая состоялась на ростовском стадионе, завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-синих. В составе армейцев голы в ворота соперника забил Федор Чалов (2-я, 57-я и 82-я минуты). У ростовчан отметился Алексей Козлов (90+1).

ЦСКА прервал четырехматчевую безвыигрышную серию в рамках РПЛ, набрал 37 очков и поднялся на вторую позицию. «Ростов», имея в активе 32 очка, занимает пятое место. Возглавляет турнирную таблицу питерский «Зенит» (41 очко).