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На игре «Зенита» и «Спартака» предотвратили массовую драку фанатов

Ян Брацкий
04:22 17.12.2020
Конфликт удалось предотвратить, после чего болельщиков с гостевого сектора увели в подтрибунное помещение.
На игре «Зенита» и «Спартака» предотвратили массовую драку фанатов
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Руководству футбольного клуба «Зенит» придется объясняться за поведение своих фанатов во время матча со «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Представители Российской премьер лиги назвали недопустимыми столкновения между болельщиками, тем более во время пандемии.

Матч должен был проходить без зрителей, за исключением посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов. Но спустя всего десять минут после начала игры на гостевую трибуну ворвались несколько сотен фанатов питерского клуба и напали на небольшой сектор московских болельщиков.

Массовую драку удалось предотвратить стюардам, которые живой стеной встали между фанатами, пока гостей из Москвы не увели в подтрибунное помещение, а затем на другой сектор. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 3:1.

После игры главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско заявил о нежелании продлять контракт с клубом после окончания сезона. В руководстве «Спартака» к решению наставника отнеслись с пониманием и поблагодарили за проделанную работу.

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