Российский боксер Лебедев завершил спортивную карьеру

Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе по боксу Денис Лебедев подтвердил, что завершил карьеру. О своих планах оставить бокс Лебедев заявил после недавнего поражения от южноафриканца Табисо Мчуна, бой с которым стал для россиянина последним на профессиональном ринге.

Ранее Денис Лебедев одержал победу в бою с американским боксером Майком Уилсоном. Поединок, состоявшийся в Монако, продлился всю дистанцию, и по его итогам судьи отдали победу россиянину. Для американца поражение стало первым в боксерской карьере.