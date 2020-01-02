Российский боксер Лебедев завершил спортивную карьеру
Бой с южноафриканцем Табисо Мчуном, которому Лебедев уступил единогласным решением судей, стал для россиянина последним на профессиональном ринге.
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Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе по боксу Денис Лебедев подтвердил, что завершил карьеру. О своих планах оставить бокс Лебедев заявил после недавнего поражения от южноафриканца Табисо Мчуна, бой с которым стал для россиянина последним на профессиональном ринге.
Ранее Денис Лебедев одержал победу в бою с американским боксером Майком Уилсоном. Поединок, состоявшийся в Монако, продлился всю дистанцию, и по его итогам судьи отдали победу россиянину. Для американца поражение стало первым в боксерской карьере.