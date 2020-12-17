Три российские спортсменки заняли призовые места на Кубке мира по борьбе

Россиянка Светлана Липатова завоевала золото на Кубке мира по спортивной борьбе в Сербии в весовой категории до 59 килограмм. В финале наша спортсменка одолела представительницу Молдавии Мариану Кердивару, ставшую, соответственно, второй в этой весовой категории.

Еще две спортсменки из РФ завоевали бронзовые награды - Ханум Велиева в весе до 68 килограмм и Вероника Чумикова в весовой категории до 57 килограмм.

Ранее сообщалось, что российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль на Кубке мира в Сербии.