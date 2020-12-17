FIFA назвала лучшего футболиста 2020 года
Им стал Роберт Левандовски, который прошлом сезоне стал обладателем Лиги чемпионов, а также триумфатором национального чемпионата и Кубка Германии.
© Фото: Martin Hangen globallookpress
Международная федерация футбола (FIFA) удостоила главную звезду сборной Польши и нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски звания лучшего футболиста уходящего года. Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards транслировалась на официальном YouTube-канале федерации.
Звание лучшего игрока в 2020 году также оспаривали капитан «Барселоны» Лионель Месси, а также его знаменитый португальский визави Криштиану Роналду, защищающий цвета туринского «Ювентуса».
В прошлом сезоне Роберт Левандовски вместе с одноклубниками выиграл Лигу чемпионов, национальный чемпионат и кубок Германии. В 47 матчах за клуб поляк забил 55 мячей.