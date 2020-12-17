FIFA назвала лучшего футболиста 2020 года

Международная федерация футбола (FIFA) удостоила главную звезду сборной Польши и нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски звания лучшего футболиста уходящего года. Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards транслировалась на официальном YouTube-канале федерации.

Звание лучшего игрока в 2020 году также оспаривали капитан «Барселоны» Лионель Месси, а также его знаменитый португальский визави Криштиану Роналду, защищающий цвета туринского «Ювентуса».

В прошлом сезоне Роберт Левандовски вместе с одноклубниками выиграл Лигу чемпионов, национальный чемпионат и кубок Германии. В 47 матчах за клуб поляк забил 55 мячей.