Сборная России вырвала победу у Швеции в первом матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в своем первом матче домашнего этапа Евротура – Кубка Первого канала. Команда тренера Валерия Брагина одержала победу в серии буллитов.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0). Шайбы в основное время забросили россияне Андрей Кузьменко (35-я минута), Никита Сошников (50) и Вадим Шипачев (51). Среди шведов отличились Понтус Оберг (25), Эмиль Петтерссон (47) и Эмиль Ларссон (56). В добавочное время забитых шайб не было. Решающий буллит в серии послематчевых бросков выполнил Кузьменко.

Следующий матч турнира российской сборной состоится 19 декабря, она сыграет с командой Чехии. Шведы в этот же день встретятся со сборной Финляндии.