Федерация горнолыжного спорта прокомментировала запрет российским спортсменам выступать под национальным флагом

После запрета Спортивного арбитражного суда спортсменам из РФ выступать под своим флагом остается ждать дальнейших решений Олимпийского комитета России. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников.

«Какие дальше будут действия нашего руководства, Олимпийского комитета по этому поводу, потому что это касается Олимпийских игр прежде всего... Мы сейчас будем работать с Международной лыжной федерацией, какие они на основании решения арбитражного суда примут решения», - сказал он.

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Данное решение принял Спортивный арбитражный суд. Он рассматривал дело Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В конце прошлого года WADA приняло решение, по которому российские спортсмены отстраняются от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, сроком на четыре года. Однако оговаривалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе, соблюдая определенные условия.