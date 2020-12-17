В «Спартаке» прокомментировали решение Тедеско не продлевать контракт с клубом

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» с пониманием отнеслось к решению главного тренера Доменико Тедеско не продлевать контракт с «красно-белыми». Глава департамента москвичей по связям с общественностью Антон Фетисов передал специалисту слова благодарности за работу в качестве наставника.

«К сожалению, вынужден сообщить, что Доменико принял такое решение. Последнее время он вел переговоры с руководством, был заинтересован в продлении контракта. Накануне матча с "Зенитом" он принял решение. Мы ему благодарны, что он сделал заявление заранее, чтобы мы успели найти другого тренера», - цитирует представителя клуба «Спорт-Экспресс».

По его словам, главный тренер принял непростое для себя решение 12 декабря после матча с «Сочи». Главным мотивом к прекращению сотрудничества с клубом Тедеско назвал семейные проблемы.

«У него были сомнения, он говорил, что очень скучает по семье, из-за ковидных ограничений не видит семью, скучает по ней. Но сложно сказать, что стало триггером», - добавил Фетисов.

Доменико Тедеско стал главным тренером клуба в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне команда во главе с Тедеско заняла седьмое место в Российской Премьер лиге.