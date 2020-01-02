Женская молодежная сборная России по хоккею завоевала бронзу ЧМ

Женская молодежная сборная РФ по хоккею разгромила команду из Финляндии в матче за третье место чемпионата мира. Итоговым счетом встречи стало 6:1 в пользу россиянок.

Игра за третье место на юниорском чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет состоялась в Словакии. Шайбами в ворота финок отметились Кристина Глухарева, Анастасия Петина, Илона Маркова и Анна Свиридова. Единственным игроком, которому удалось отметиться шайбой в российских воротах, стала Паулина Салонен.

Российская команда в третий раз завоевала бронзовые награды юниорского чемпионата мира. Ранее им это удалось в 2015 и 2017 годах. Самой титулованной командой является сборная США, семь раз выигрывавшая турнир.