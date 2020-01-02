Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира. В матче со Швейцарией подопечные Валерия Брагина одержали победу со счетом 3:1

Основные события пришлись на второй период. Сначала Дмитрий Воронков мастерским ударом огорчил вратаря швейцарцев Холлинштайна, открыв счет. Спустя несколько минут, усилиями Гаэтана Жобена соперники сравняли счет. Ничейный результат на табло продержался недолго, пока Александр Хованов не забросил вторую шайбу. Третья - на счету Дмитрия Воронкова, который при розыгрыше большинства удачно подставил клюшку, сделав дубль.

На групповом этапе Россия одержала две разгромные победы - над Канадой (6:0) и Германией (6:1), а также потерпела два поражения - от Чехии (3:4) и США (1:3).