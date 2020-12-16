Тедеско не будет продлевать контракт со «Спартаком» после матча с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско отказался продлевать контракт с клубом. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча с санкт-петербургским «Зенитом».

Напомним, в среду, 16 декабря, «Спартак» проиграл «Зениту» в 19-м туре Тинькофф - РПЛ со счетом 1:3, передает ТАСС.

«Вчера я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае. Это было самое трудное решение в моей карьере», - сказал Тедеско во время пресс-конференции.

Тедеско стал главным тренером клуба в октябре 2019 года, его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21. В прошлом сезоне команда во главе с Тедеско заняла седьмое место в РПЛ.