«Зенит» обыграл «Спартак» в матче тура РПЛ

Футболисты клуба «Зенит» обыграли московский «Спартак» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким образом, команда ушла на зимний перерыв в турнире в роли единоличного лидера.

Встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1. У «Зенита» голы забили Сердар Азмун (8-я минута), Ярослав Ракицкий (73-я) и Артем Дзюба (90+3-я), говорится на сайте РПЛ.

Уточняется, что «Зенит» набрал 41 очко и оторвался от идущего вторым «Спартака» на шесть баллов.

По последней информации, главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» заявил, что не будет продлевать контракт с клубом.

Несколькими днями ранее «Зенит» победил «Динамо» в ходе матча 18-го тура РПЛ. Два мяча в ворота московской команды забил Артем Дзюба. Третий гол забил Сердар Азмун на 84 минуте. Гол в ворота хозяев забил Николай Комличенко с пенальти.