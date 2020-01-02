Глава UFC оценил возможность поражения Нурмагомедова в следующем бою

Глава бойцовского промоушена UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) Дана Уайт прокомментировал предстоящий бой между чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым и претендетном на титул американцем Тони Фергюсоном. По словам Уайта, за всю карьеру непобедимого дагестанца у него не было настолько опасного соперника.

«Благодаря болельщикам, можно оценить, насколько масштабным и значимым на самом деле является бой. Фанаты сходят с ума, они хотят видеть его. Многие люди верят, что Тони Фергюсон - это тот парень, который победит Хабиба. Посмотрим», - заявил президент UFC в интервью каналу ESPN.

Поединок состоится 18 апреля на турнире UFC 249. Напомним, бой Нурмагомедова и Фергюсона переносился уже четыре раза по различным причинам. Российский чемпион заявил, что новый соперник превосходит по уровню своей подготовки всех уже побежденных им ранее претендентов.