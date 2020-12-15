Конора Макгрегора вызвали на бой

Видеоблогер и боксер Джейк Пол вызвал бойца смешанного стиля Конора Макгрегора на бой. За согласие экс-чемпиона UFC на очный поединок блогер готов заплатить $50 миллионов.

Свое предложение Джейк Пол озвучил в видеозаписи на странице в Instagram. Блогер также подробно расписал детали потенциального контракта.

В частности, речь идет о боксерском поединке в весовой категории до 84 кг. Противники должны будут находиться на ринге восемь раундов по три минуты. Проведение боя предполагается через 180 дней после подписания соглашения.

Макгрегор завоевал первый титул UFC в 2015 году. Всего на счету 32-летнего ирландца 26 поединков, из них 22 стали победными, четыре завершились поражениями. Макгрегор стал первым в истории бойцом UFC, владевшим одновременно сразу двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Двадцатитрехлетний Джейк Пол дважды выходил на ринг в качестве профессионала, в обоих боях он одерживал победу над противниками.