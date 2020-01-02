Стал известен рейтинг сборных МЧМ для формирования полуфинальных пар

Опубликован рейтинг сборных на Молодежном чемпионате мира по хоккею, на основании которого распределяются полуфинальные пары этого турнира. Определенное место в рейтинге присуждается по нескольким критериям, среди которых: место в группе и количество набранных очков, разница между забитыми и пропущенными шайбами на групповом этапе, количество забитых голов и посев перед стартом чемпионата.

Таким образом, сборная с самым высоким посевом встречается в полуфинале с командой у которой посев самый низкий. Соответственно, сборные, занявшие вторые и третьи места, играют друг с другом, сообщает RT.

После группового этапа рейтинг команд возглавляют шведы. За ними идут канадцы, швейцарцы и хоккеисты из США. Финны, россияне и чехи располагаются на пятом, шестом и седьмом местах соответственно. Замыкают список сборные Чехии и Словакии.

Полуфиналисты турнира определятся по итогам четвертьфинальных матчей, которые состоятся сегодня. В эти минуты подопечные Валерия Брагина играют против команды Швейцарии.

Россия на групповом этапе одержала две разгромные победы - над Канадой (6:0) и Германией (6:1), а также потерпела два поражения - от Чехии (3:4) и США (1:3).