9 шайб в одни ворота: российские хоккеисты разгромили датчан на юношеской олимпиаде

В своем втором матче на юношеских Олимпийских играх в Лозанне российские хоккеисты разгромили команду Дании со счетом 9:0.

Счет был открыт уже на 26 секунде встречи капитаном команды Иваном Мирошниченко, который в ходе игры оформил хет-трик, нападающий Матвей Мичков забросил четыре шайбы, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков.

В первом матче группового этапа наши юниоры уверенно победили канадцев со счетом 6:2 и по итогам двух встреч заняли первое место в своей группе.



В полуфинале турнира, 21 января, россияне сыграют с командой из Финляндии.