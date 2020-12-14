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Марадону признали лучшим атакующим полузащитником всех времен

Виктория Ивашечкина
20:26 14.12.2020
На награду также претендовали Зинедин Зидан, Зико и Мишель Платини.
Марадону признали лучшим атакующим полузащитником всех времен
© Фото: Fabio Sasso globallookpress

Аргентинский футболист Диего Марадона был включен в «Команду мечты» по версии французского издания France Football как лучший атакующий полузащитник всех времен. 

Отмечается, что на награду также претендовали следующие футболисты: Зинедин Зидан, Джанни Ривера, Зико и Мишель Платини.

Ранее издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю.

Ранее сообщалось, что управляющая главным международным аэропортом столицы Аргентины Буэнос-Айреса компания Aeropuertos Argentina 2000 планирует установить в нем статую Диего Марадоны. 

Марадона является чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА.

Напомним, легенда мирового футбола аргентинец Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет в конце ноября. До этого в аргентинских СМИ поступала информация о том, что спортсмен попал в больницу в тяжелом состоянии – сообщается, что он перенес остановку сердца.

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