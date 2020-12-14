Овечкин и хоккеисты сборной России сыграли в матче «Связь поколений»

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с хоккеистами сборной России участвовал в выставочном матче «Связь поколений». Состязание прошло в подмосковном ледовом дворце «Лужки. Клуб». Игроки поделились на две команды - «красные» и «белые». Матч завершился со счетом 15:11 в пользу «красных». Овечкин отметился дублем и несколькими передачами на партнеров.

«Наша тройка с Потаниным и Буре уже сложилась: видите, сколько голов мы забили. Я думаю, главному тренеру сборной России стоит подумать о включении нас в состав. Все-таки Кубок Первого канала скоро», - пошутил Овечкин в разговоре с журналистами.

Вместе с Овечкиным играли председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин, хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов, а также нападающий СКА и национальной команды Кирилл Марченко. Кроме того, в команде «красных» играли чемпион Олимпийских игр - 1988 Валерий Каменский, музыкант Игорь Бутман, генменеджер «Спартака» Алексей Жамнов, а также чемпион Олимпийских игр - 1992 Андрей Коваленко.

«Все играли такие легенды - Могильный, Буре, Фетисов. Мы выросли на них, за ними наблюдали, болели, и оказаться на льду вместе с ними - это счастье и удача, поэтому мы наслаждаемся моментом», - сказал хоккеист.

В составе «белых» на лед вышли президент КХЛ Алексей Морозов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, экс-игроки НХЛ Сергей Федоров, Александр Могильный, а также ряд других действующих и бывших хоккеистов национальной сборной.