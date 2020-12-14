Льва Яшина признали лучшим вратарем всех времен

Одно из самых авторитетных изданий в Европе, французский журнал France Football, назвал советского вратаря Льва Яшина лучшим голкипером в истории. Он включил его в «команду мечты» Ballon d'Or Dream Team - список лучших футболистов всех времен.

В результате опроса 177 журналистов ведущих мировых изданий о спорте Яшин получил почти 22% голосов. Всего на звание претендовали десять голкиперов, игравших в разные времена.

На момент публикации новости помимо Яшина журнал также определил лучшего в истории правого защитника (Кафу), левого защитника (Паоло Мальдини) и центрального защитника (Франц Беккенбауэр).

Лев Яшин - уникальный советский футболист, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Помимо звания чемпиона Европы по футболу 1960 года в составе сборной, он является единственным в мире вратарем, получившим премию «Золотой мяч» в 1963 году.