Футбольных фанатов из России приговорили к тюремному заключению во Франции

Двух российских болельщиков приговорили к трем и десяти годам тюремного заключения из-за причинения увечий английскому фанату во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Речь идет о Михаиле Ивкине и Павле Косове. Как передает РИА Новости, об этом рассказал адвокат Жюльен Пинелли.

В частности, Михаил Ивкин получил три года заключения, а Павел Косов - 10 лет. При этом французская прокуратура требовала больших сроков: для Ивкина просили пять лет тюрьмы, для Косова - 15.

В настоящее время россияне находятся в тюрьмах Марселя. Мужчин задержали в Мюнхене по запросу Парижа в феврале 2018 года, в марте 2018-го они переданы Франции.

Приговоренного к трехлетнему сроку Ивкина в ближайшее время отпустят на свободу.