Определились пары соперников 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны пары соперников на первой стадии плей-офф Лиги чемпионов. Список опубликован на сайте UEFA.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 16-17 февраля и 23-24 февраля, ответные - 9-10 марта и 16-17 марта. На первой стадии плей-офф сыграют:

· Боруссия Менхенгладбах (Германия) - Манчестер Сити (Англия)

· Лацио (Италия) - Бавария (Германия)

· Атлетико (Испания) - Челси (Англия)

· РБ Лейпциг (Германия) - Ливерпуль (Англия)

· Порту (Португалия) - Ювентус (Италия)

· Барселона (Испания) - ПСЖ (Франция)

· Севилья (Испания) - Боруссия Дортмунд (Германия)

· Аталанта (Италия) - Реал Мадрид (Испания)

Встретиться между собой в плей-офф турнира на могли команды, игравшие в одной группе, а также представляющие одну страну. Жеребьевка следующих стадий турнира состоится 19 марта.

В групповом этапе Лиги чемпионов участвовали российские клубы «Зенит» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Москва) и «Краснодар». В плей-офф им выйти не удалось.