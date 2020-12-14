Россиянин Роман Власов завоевал золото на Кубке мира по греко-римской борьбе
В финале россиянин одолел венгерского спортсмена Золтана Леваи.
© Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-imawww.imago-images.de, Globallookpress
Являющийся двукратным олимпийским чемпионом российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль на Кубке мира в Сербии. В финальной схватке Власов, выступавший в категории до 77 килограмм, одолел представителя Венгрии Золтана Леваи, ставшего, соответственно, вторым.
Третье место в категории до 77 килограмм разделили серб Виктор Немеш и молдаванин Александрин Гуту.
Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по самбо, проходившем в сербском городе Нови Сад, российские борцы завоевали 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, чем в очередной раз доказали высокий уровень своего мастерства.