Россиянин Роман Власов завоевал золото на Кубке мира по греко-римской борьбе

Являющийся двукратным олимпийским чемпионом российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль на Кубке мира в Сербии. В финальной схватке Власов, выступавший в категории до 77 килограмм, одолел представителя Венгрии Золтана Леваи, ставшего, соответственно, вторым.

Третье место в категории до 77 килограмм разделили серб Виктор Немеш и молдаванин Александрин Гуту.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по самбо, проходившем в сербском городе Нови Сад, российские борцы завоевали 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, чем в очередной раз доказали высокий уровень своего мастерства.