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Россиянин Роман Власов завоевал золото на Кубке мира по греко-римской борьбе

Роман Захаров
01:45 14.12.2020
В финале россиянин одолел венгерского спортсмена Золтана Леваи.
Россиянин Роман Власов завоевал золото на Кубке мира по греко-римской борьбе
© Фото: Kadir Caliskan, via www.imago-imawww.imago-images.de, Globallookpress

Являющийся двукратным олимпийским чемпионом российский борец греко-римского стиля Роман Власов завоевал золотую медаль на Кубке мира в Сербии. В финальной схватке Власов, выступавший в категории до 77 килограмм, одолел представителя Венгрии Золтана Леваи, ставшего, соответственно, вторым.

Третье место в категории до 77 килограмм разделили серб Виктор Немеш  и молдаванин Александрин Гуту.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по самбо, проходившем в сербском городе Нови Сад, российские борцы завоевали 17 золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, чем в очередной раз доказали высокий уровень своего мастерства.

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