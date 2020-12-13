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Дом легенды итальянского футбола Паоло Росси ограбили во время его похорон

Валентина Пескова
09:38 13.12.2020
Злоумышленники пробрались в жилище футболиста, пока там никого не было, и украли личные вещи звезды.
Дом легенды итальянского футбола Паоло Росси ограбили во время его похорон
© Фото: Maurizio Maule, Keystone Press Agency, Globallookpress

Бандиты пробрались в дом легендарного итальянского футболиста Паоло Росси в то время, когда проходила церемония прощания с ним в соборе Дуомо итальянского города Виченца. Входящий в список 100 лучших футболистов по версии FIFA и лучших футболистов ХХ века, Паоло Росси умер 9 декабря в возрасте 64 лет.

Отсутствие личных вещей звезды футбола обнаружила его супруга Федерика Каппеллетти, когда вернулась с похорон домой. Женщина сразу поняла, что в их жилище побывали грабители и обратилась в полицию. Как выяснилось, злоумышленники украли памятные вещи, принадлежавшие  обладателю «Золотого мяча» чемпионата мира 1982 года , включая его наручные часы.

© Maurizio Maule, Keystone Press Agency, Globallookpress

До того, как состоялись похороны футболиста, траурная церемония прощания с ним проходила на стадионе Ромео Менти, сообщает агентство Ansa. Полиция начала расследование ограбления.

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