Дом легенды итальянского футбола Паоло Росси ограбили во время его похорон

Бандиты пробрались в дом легендарного итальянского футболиста Паоло Росси в то время, когда проходила церемония прощания с ним в соборе Дуомо итальянского города Виченца. Входящий в список 100 лучших футболистов по версии FIFA и лучших футболистов ХХ века, Паоло Росси умер 9 декабря в возрасте 64 лет.

Отсутствие личных вещей звезды футбола обнаружила его супруга Федерика Каппеллетти, когда вернулась с похорон домой. Женщина сразу поняла, что в их жилище побывали грабители и обратилась в полицию. Как выяснилось, злоумышленники украли памятные вещи, принадлежавшие обладателю «Золотого мяча» чемпионата мира 1982 года , включая его наручные часы.

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До того, как состоялись похороны футболиста, траурная церемония прощания с ним проходила на стадионе Ромео Менти, сообщает агентство Ansa. Полиция начала расследование ограбления.