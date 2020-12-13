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Международная ассоциация бокса приняла новую конституцию

Ирина Киселенко
19:51 13.12.2020
Накануне президентом AIBA был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Международная ассоциация бокса приняла новую конституцию
© Фото: pixabay.com

Международная ассоциация бокса (AIBA) приняла новую конституцию. Об этом заявили на сайте Федерации.

«В субботу боксерский орган принял свою новую Конституцию», - говорится в сообщении.

Новым президентом Международной ассоциации бокса избран Умар Кремлев. Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате. Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).

Новый президент обещал определить путь для восстановления статуса признания AIBA МОК к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

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