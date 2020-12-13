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«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче Лиги чемпионов

Ирина Киселенко
19:15 13.12.2020
Встреча 18-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которая проходила в Краснодаре, закончилась со счетом 5:0.
«Локомотив» проиграл «Краснодару» в матче Лиги чемпионов
© Фото: Виталий Тимкив РИА Новости

Матч 18-го тура чемпионата России по футболу, в котором сошлись команды «Локомотив» и «Краснодар», закончился со счетом 5:0 в пользу краснодарского клуба. Гол в ворота московской команды забил Маркус Берг на 75-й и 85-й минуте.

«Краснодар» набрал 27 очков и поднялся в турнирной таблице на 8-е место. «Локомотив» с 28 очками занимает 7-ю позицию.

В следующем туре «Краснодар» 17 декабря примет «Уфу», «Локомотив» в этот же день сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

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