Российские лыжники заняли призовые места на этапе Кубка Мира в Давосе

Лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев завоевали первые три места в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в городе Давос в Швейцарии.

Победителем стал Большунов со временем 32 минуты 46 секунд. Вторым пришел Мельниченко с отставанием на 32 секунды. Бронзовую медаль заслужил Мальцев – его отставание от лидера составило 39 секунд.

Четвертое место также занял россиянин – Иван Якимушкин. Также в гонке принимали участие Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов и Ермил Вокуев.