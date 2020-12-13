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Российские лыжники заняли призовые места на этапе Кубка Мира в Давосе

Алексей Курильченко
17:18 13.12.2020
Победителем гонки стал Александр Большунов
Российские лыжники заняли призовые места на этапе Кубка Мира в Давосе
© Фото: Tomi Hänninen, Newspix24, Globallookpress

Лыжники Александр Большунов, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев завоевали первые три места в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в городе Давос в Швейцарии.

Победителем стал Большунов со временем 32 минуты 46 секунд. Вторым пришел Мельниченко с отставанием на 32 секунды. Бронзовую медаль заслужил Мальцев – его отставание от лидера составило 39 секунд.

Четвертое место также занял россиянин – Иван Якимушкин. Также в гонке принимали участие Денис Спицов, Алексей Червоткин, Евгений Белов и Ермил Вокуев.

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