Экс-футболист «Спартака» арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Полузащитник нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес, ранее игравший в составе московского клуба «Спартак», был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об это сообщило издание De Telegraaf.

По данным газеты, в июле футболист поссорился с родственником и нанес ему несколько ударов ножом. Промесу грозит тюремное заключение сроком в четыре года.

Полиция Нидерландов проводит расследование. От комментариев сотрудники правоохранительных органов воздержались.