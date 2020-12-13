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Экс-футболист «Спартака» арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Алексей Курильченко
14:44 13.12.2020
Полузащитнику «Аякса» Квинси Промесу грозит четыре года тюрьмы.
Экс-футболист «Спартака» арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений
© Фото: Jasper Ruhe, imago-images, Globallookpress

Полузащитник нидерландского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес, ранее игравший в составе московского клуба «Спартак», был арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об это сообщило издание De Telegraaf.

По данным газеты, в июле футболист поссорился с родственником и нанес ему несколько ударов ножом. Промесу грозит тюремное заключение сроком в четыре года.

Полиция Нидерландов проводит расследование. От комментариев сотрудники правоохранительных органов воздержались.

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